TEKİRDAĞ'DA DENİZ 10 METRE ÇEKİLDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi plajında deniz suyu 10 metre çekildi. Suyun çekilmesi ile birlikte kral yolu olarak bilinen kayalıklar gün yüzüne çıktı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan halk plajında deniz suyu 10 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte, kral yolu olarak bilinen kayalıkların su yüzüne çıktığı görüldü.Uzmanlar suyun çekilmesinin mevsimsel olay olduğunu belirtti.(DHA)
Kaynak: DHA
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