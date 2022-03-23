Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı

23.03.2022 14:47

Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktıTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 15 metre çekildi.

Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 15 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gelgitler bu sefer Tekirdağ'da yaşandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Denizin 15 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 15 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inen Vedat Şafak, bu bölgede zaman zaman denizde gelgitlerin yaşandığını, dün denizin daha çok geri gittiğini ifade ederek, "Dün daha çok çekilmeler vardı. Bugün dalgalardan dolayı biraz çoğalmış. Burası bildiğiniz boydan boya kum. Burası bugün biraz dolmuş ama kup kuru oluyor. Su çekiliyor hem de bayağı bir çekiliyor. İleride dalga kıran koymuşlar. O dalga kıranlar bile ortaya çıkıyor. Bu kral yolları hepsi tamamen ortada oluyor. Ama güzel ve hoş bir görüntüde oluyor yani. Dalga olmadığı zaman daha çok oluyor" dedi.

Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı
Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı
Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

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