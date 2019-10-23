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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

1 saat önce

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildiTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu.

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi, System.String[]

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil dedi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda diye konuştu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil diye konuştu.

Muharrem Şen, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
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