Tekirdağ'da Deniz 30 Metre Çekildi
32 dakika önce
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı teknelerde karaya oturdu.
Tekirdağ
'ın Marmara Ereğlisi
ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı teknelerde karaya oturdu.
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı teknelerde karaya oturdu. İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten balıkçı Barış Kardeş, İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Bizde önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz dedi.
Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşlar herhangi bir korku yaşamasın dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:08 Kaynak: DHA
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