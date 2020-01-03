Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi - Son Dakika

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

7 saat önce

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu.

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz. Panik yapacak bir durum söz konusu değil dedi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 30 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini görenler, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi. Zaman zaman yaşanan deniz çekilmesinin bugün de olduğunu belirten Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi. Ata, Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de panik yapacak bir durum söz konusu değil dedi.

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, doğanın bozulmasıyla bu durumların yaşandığını belirterek, Bizim bu denizimizin çekilmesi havanın karayel esmesinden dolayıdır. Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasında bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar dedi.


Marmara Ereğlisi, Hikmet Ata, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:52 Kaynak: DHA
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