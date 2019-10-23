Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da deniz çekildi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da deniz çekildi

Tekirdağ'da deniz çekildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Marmaraereğlisi'nde denizin çekilmesi nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu, denizanaları karaya vurdu.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çekilmesinin mevsimsel ve normal bir durum olduğunu söyledi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve telaş edilmemesi gerektiğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu çekilmeler yılda birkaç kez oluyor. Ayın çekim gücü ile ilgili bir durum. Genellikle eğimi düşük olan yerlerde yatay olarak suyun alçaldığını görüyoruz. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Vatandaşların telaş yapmasına ve korkmasına gerek yok."

Deniz çekilmesinin sadece Marmara Denizi'nde olmadığını ifade eden Ünal, "Evrendeki gezegenlerin birbiriyle olan ilişkileri ve yeryüzü hareketleri de bu olayın yaşanmasına etki ediyor. Bu olayı depremle ilişkilendirmek doğru olmaz. Vatandaşlarımızın müsterih olmalarında fayda var." dedi.

Namık Kemal Üniversitesi, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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