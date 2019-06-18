Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da deniz polisinden "trol" operasyonu
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Tekirdağ'da deniz polisinden "trol" operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.

Tekirdağ'da deniz polisinden
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.
Deniz polisi, balık yavrusu avının sorumlularından olup deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.
Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.
Aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ve kapısı bulundu.
İple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Marmara Denizi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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