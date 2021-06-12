TEKİRDAĞ'DA DENİZ SALYASI TEMİZLİĞİ - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde başlattığı müsilaj (deniz salyası) temizliği çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri denizden vidanjörle çekilen temizleme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Eylem planı kapsamında Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizliğiçalışmaları, Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmara Ereğlisi ilçesinde sürdürülüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde ekipler tarafından tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, bertaraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceğini belirtti.