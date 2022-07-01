TEKİRDAĞ'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

TEKİRDAĞ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tekirdağ Yelken Kulübü'nde düzenlenen tören, denize çelenk bırakılması ile başladı. Denizde iki römorkörün su takı gösterisi ilgiyle izlendi. Çocuk yelken sporcuları da gösterilerde bulunduğu kutlamalarda dalgıç polisler denizde Türk bayrağı açtı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla denizcilikteki gelişmeler hepimizi çok sevindiriyor. Dünya denizlerinde de bizim var olduğumuzu gösterebilmek için burada Tekirdağ'ımızda da faaliyet gösteren limanlar, tekne sahipleri ve gemi sahipleri de sizlerin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum" dedi.