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Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi - Son Dakika

Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi

09.12.2021 14:30
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi

TEKİRDAĞ'da, 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, denizden hayalet ağ ve dip temizliği yapıldı.

TEKİRDAĞ'da, 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, denizden hayalet ağ  ve dip temizliği yapıldı. Vali Aziz Yıldırım, proje kapsamında bugüne kadar 1700 metrekare hayalet ağ temizliği yapıldığını söyledi.

Tekirdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında hayalet ağ taraması, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da kıyı kesiminde dip temizliği yaptı. Dalgıçların çalışmasında hayalet ağlar bulunup çıkarılırken, dip temizliğinde ise market arabası dahil çok sayıda atık bulundu. Etkinliğe katılan Vali Aziz Yıldırım,  'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında bugüne kadar 1700 metrekare hayalet ağ temizliği yapıldığını söyledi. Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, "Marmara Denizi'nin dibinde pek çok hayalet ağ var. Çünkü profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın zaman zaman kazayla da olsa ağları denizde kalıyor. Bu ağlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilerine ciddi anlamda zarar veriyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız bu 6'ncı faaliyet bu faaliyetleri yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'DUYARLILIK BEKLİYORUZ'Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerin temizlenmesi konusunda emek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Ekipler denizin dibine girmek suretiyle oradaki ağları, çöpleri dışarı çıkarıyor. Vatandaşımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz doğrusu. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağlar burada balıkçılık faaliyeti yapanların kaçırdıkları şeyler olarak düşünsek bile, ki onları da temizlemeye gayret ediyoruz, diğerlerini vatandaşımız atıyor. Yani vatandaşımızın çöpleri atmaması gerekiyor. Gemilerden atılan, vatandaşların attığı çöpler bir bakıyorsunuz ki gelip bizim sahillerimizi, turizmimizi etkiliyor. Çevremizi ve denizlerimizi temiz tutmalıyız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da hayalet ağların, deniz canlılarını olumsuz etkilediğini belirterek, belediye olarak müsilajla mücadele kapsamında çalışmalara destek olduklarını söyledi.


Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi
Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ açıklarında 1700 metrekare 'hayalet ağ' temizlendi - Son Dakika
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