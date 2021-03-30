Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, avlanmak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses'ten dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Ekipler, yaptığı çalışmada Şenses'in teknesinin kıyıya vurduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri Şenses'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.