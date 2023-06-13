Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

13.06.2023 18:26

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak, 2 gün önce Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdi ve kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ocak'ın cesedi, denize girdiği noktadan yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

SONAR CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı. Ara verilen çalışmalar bu sabah tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yaptı.

Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

500 METRE UZAKTA BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ocak'ın cesedi, denize girdiği noktadan yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Denizden çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA
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Yeniçiftlik, Tekirdağ, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika


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