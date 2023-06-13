Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

SONAR CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı. Ara verilen çalışmalar bu sabah tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yaptı.

500 METRE UZAKTA BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ocak'ın cesedi, denize girdiği noktadan yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Denizden çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.