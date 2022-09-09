TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TEKİRDAĞ'da serinlemek için denize giren kardeşlerden Tolga Yılmaz (43) kayboldu, baygın halde sudan çıkarılan Cengiz Yılmaz (45) ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tolga Yılmaz'ı denizde arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde önceki akşam denize giren Cengiz Yılmaz ile kardeşi Tolga Yılmaz, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cengiz Yılmaz'ı baygın halde sudan çıkardı. Tolga Yılmaz ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Denizde kaybolan Tolga Yılmaz'ı arama çalışmalarını Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile jandarma ekipleri sürdürüyor. 2 bot, 1 tekne ile denizde arama çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de kıyı şeridini tarıyor. Aramalarda Yılmaz'ın izine henüz rastlanılmadı.