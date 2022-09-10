TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLMUŞTU; 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLMUŞTU; 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

10.09.2022 15:11

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce ağabeyi ile girdiği denizde gözden kaybolan Tolga Yılmaz'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce ağabeyi ile girdiği denizde gözden kaybolan Tolga Yılmaz'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı. Cengiz Yılmaz'ın (45) ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kumbağ Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren Cengiz Yılmaz ile kardeşi Tolga Yılmaz, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cengiz Yılmaz'ı baygın halde sudan çıkardı. Tolga Yılmaz ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile jandarma ekipleri ise günlerdir sürdürdükleri arama çalışmalarında bugün Tolga Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLMUŞTU; 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLMUŞTU; 3 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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