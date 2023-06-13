Tekirdağ'da denize giren üniversite öğrencisinden bir daha haber alınamadı - Son Dakika
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Tekirdağ'da denize giren üniversite öğrencisinden bir daha haber alınamadı

13.06.2023 13:39

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Adem Ocak kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve jandarma arama çalışmalarına devam ediyor. Ocak'ın yakınları ise iyi bir haber bekliyor.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Adem Ocak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte günübirlik tatil için bu kentten Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine geldi. İlçenin Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren Ocak, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

ÇALIŞMALAR 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Ocak'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde, jandarma ekipleri de sahil kesiminde arama çalışması başlattı. 3 gündür süren çalışmalarda Ocak, henüz bulunamadı.

Yüzmek için denize giren üniversite öğrencisi kayboldu! 3 gündür aranıyor

"BİZE ŞAKA MI YAPIYOR, BİR YERLERDE Mİ?"

Yakınları ile birlikte arama çalışmalarını kıyıdan takip eden Erdal Ocak, oğlundan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ocak, "Oğlum serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra görülmemiş. İki gündür Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla arama yapıyor, dalgıçlar arıyor. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi? İnşallah bulunur diye bekliyoruz" dedi.

Yüzmek için denize giren üniversite öğrencisi kayboldu! 3 gündür aranıyor
Yüzmek için denize giren üniversite öğrencisi kayboldu! 3 gündür aranıyor
Yüzmek için denize giren üniversite öğrencisi kayboldu! 3 gündür aranıyor
Kaynak: DHA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da denize giren üniversite öğrencisinden bir daha haber alınamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da denize giren üniversite öğrencisinden bir daha haber alınamadı - Son Dakika
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