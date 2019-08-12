Tekirdağ'da denize girmeyin uyarısı

Tekirdağ'da denize girmeyin uyarısıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklanıp, belediye hoparlöründen boğulma tehlikeleirine karşı vatandaş uyarıldı.

Tekirdağ'da denize girmeyin uyarısı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklanıp, belediye hoparlöründen boğulma tehlikeleirine karşı vatandaş uyarıldı. Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havı sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilo metre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların yüksek olmasından dolayı boğulma tehlikelerinin önüne geçmek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hopörlerinden ekipler 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyan bazı vatandaşlar denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken bazılarıda yoğun dalgalara aldırış etmeden denize girip serinledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi

Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı

Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu

Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı