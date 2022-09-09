TEKİRDAĞ'DA DEPOYA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ BASKINI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA DEPOYA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ BASKINI

09.09.2022 10:48

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde sahte içki yapılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. H.T.G.'yi ait depoya baskın düzenleyen polis, kutular içinde 345 litre değişik markalarda içki, 916 bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 değişik markalarda şişe etiketi, 4 rulo top halinde değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin 50 şişe kapağı ve boğaz kapüşonu, 765 içki şişelerine ait kapak, 6 bin 850 boş içki şişesi, 2 kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan H.T.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA DEPOYA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ BASKINI - Son Dakika

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