Tekirdağ'da deprem bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Tekirdağ'da deprem bilgilendirme toplantısı

12 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince deprem bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da deprem bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince deprem bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener katıldı.

Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin gündeminde en önemli maddenin deprem ve depreme hazırlık olacağını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu belirterek, "Anadolu fay hattının kırılmasıyla Elazığ'daki deprem meydana geldi. Uzmanlar Marmara'da bir deprem olabileceğini söylüyor. Depremle yaşamaya ve depremle hazırlıklı olmaya kendimizi hazır hissediyoruz. Bugün de belediye olarak depremle ilgili neler yaptık nereden nereye geldiğimizi göstereceğiz." dedi.

Yener ise belediyenin depremle ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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