Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yetkilileri, Şarköy ilçesinde bölgedeki depremleri kaydetmek için yerleştirdikleri cihazların çalışmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Cihazların üzerindeki GPS'leri takip eden ekipler, cihazların Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi, Tekirdağ, Şarköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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