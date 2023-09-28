Tekirdağ\'da depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren polis tahliye edildi

Tekirdağ'da depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan emniyet müdürü, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

2. DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Tekirdağ'dan, deprem bölgesinde görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I., bölgeye gönderilen yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiası üzerine tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan sanığın 2. duruşması görüldü. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ve avukatları katıldı. Duruşmada tanıklarda dinlendi.

"'MİLLET TIR TIR GÖTÜRÜYOR' DEDİ"

Tanık A.A., "37 kişilik ekiple Tekirdağ'dan tanığın sorumluluğunda Gaziantep'in Islahiye ilçesine göreve gittik. Orada depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen yardımların olduğu deponun sorumluluğu Y.I.'ya verilmişti. Süreç içerisinde Y.I.'nın değişik zamanlarda belirttiği eşya ve malzemeleri depodan alarak, kalmakta olduğu odaya götürdük. Bu malzemeleri döneceğimiz gün önce Hatay'a gidecek olan otobüse yükledik. Daha sonra yine tanığın talimatları doğrultusunda bu otobüsten alarak Tekirdağ'a gidecek olan otobüslere yükledik. Ben ve arkadaşıma görev yaptığımız süre sanık 'Sizde buradan bir şeyler götürün. Millet tır tır götürüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Tanık dinlendikten sonra savcı mütaalasını açıklayarak sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Y.I. ise tanık beyanını kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti kararı oy çokluğuyla sanığı tahliye ederek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, 26 Ocak tarihine ertelendi.