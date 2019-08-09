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Tekirdağ'da deprem tatbikatı

34 dakika önce

Tekirdağ'da Valilik binasında deprem tatbikatı yapıldı.

Tekirdağ'da deprem tatbikatı, System.String[]
Tekirdağ'da Valilik binasında deprem tatbikatı yapıldı.
Valilik binasında hizmet veren kurum personellerinden oluşturulan Acil Durum Ekiplerine yönelik, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, bölgedeki afet riskleri konusunda bilgilendirme, acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale konularında eğitim verildi.
Valilik toplantı salonunda verilen eğitimde katılımcılara "Temel Afet Bilinci", "Temel İlk Yardım" ve "Temel Yangın Bilgisi" konularında da bilgilendirme yapıldı.
Teorik eğitimden sonra itfaiye personeli tarafından, acil durum ekiplerine olası bir başlangıç yangınına müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulama eğitimi yaptırıldı.
Eğitimin sonunda bina tahliye işlemi başlatılarak çalışanlar acil toplanma bölgesine alındı.
Senaryoya göre binada mahsur kalan 3 personel AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi ve tatbikat tamamlandı.
Tekirdağ, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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