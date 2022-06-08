Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem tatbikatı yapıldı

08.06.2022 20:29

Tekirdağ'da yaklaşık bin kişinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde deprem tatbikatı yapıldı.

Tekirdağ'da yaklaşık bin kişinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve afet ile acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Şarköy olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir binanın yıkıldığı bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik güçlerinin çevrede önlemi almasıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu binadan çıkarılan bir kişinin temsil edildiği maket yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Merdivenleri yıkılan bir binada yaralanarak mahsur kalan kişide ekiplerce halat yardımıyla aşağı indirilip ambulansa alındı.

Tatbikatta yine senaryo gereği enkaz altında kalanların çıkarılıp hastaneye götürülmesi sırasında yakınları ile kendilerini yatıştırmak isteyen güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı
Deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Deprem tatbikatı yapıldı Deprem tatbikatı yapıldı Çorlu ilçesinde huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı Çorlu ilçesinde huzurevinde deprem tatbikatı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement