Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
31.10.2020 16:55
Tekirdağ'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
Çerkezköy ilçesinde ikamet eden M.B'nin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Depremin üstünden saatler geçti, Doğanlar apartmanındaki Küçükyumuk Ailesi'den haber yok Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi