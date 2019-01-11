Tekirdağ'da Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.
Gece saatlerinde Küçükhıdır Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağışla beraber dere taştı. Derenin taşması sonucu mahalleyi su basması vatandaşları korkuttu. Malkara Belediyesine bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması yaptı.
Küçükhıdır Mahallesi Muhtarı Zeki Aydın, şiddetli sağanak yağış sonrası kendisine ait evin altındaki ambarı su bastığını ifade etti. Aydın, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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