Tekirdağ'da Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı
56 dakika önce
Tekirdağ'da dere taştı, mahalleyi su bastı Tekirdağ Malkara'da şiddetli sağanak yağış TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.
Tekirdağ
'da dere taştı, mahalleyi su bastı
Tekirdağ Malkara
'da şiddetli sağanak yağış
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.
Gece saatlerinde Küçükhıdır Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağışla beraber dere taştı. Derenin taşması sonucu mahalleyi su basması vatandaşları korkuttu. Malkara Belediyesine bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması yaptı.
Küçükhıdır Mahallesi Muhtarı Zeki Aydın
, şiddetli sağanak yağış sonrası kendisine ait evin altındaki ambarı su bastığını ifade etti. Aydın, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü
Buket Aydın'dan Günler Sonra Muharrem İnce İtirafı: Beni Kavganın İçine Çekmeye Çalıştı
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız