Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı

Tekirdağ'da Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı

56 dakika önce

Tekirdağ'da dere taştı, mahalleyi su bastı Tekirdağ Malkara'da şiddetli sağanak yağış TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.

Tekirdağ'da dere taştı, mahalleyi su bastı
Tekirdağ Malkara'da şiddetli sağanak yağış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahalleyi su bastı.
Gece saatlerinde Küçükhıdır Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağışla beraber dere taştı. Derenin taşması sonucu mahalleyi su basması vatandaşları korkuttu. Malkara Belediyesine bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması yaptı.
Küçükhıdır Mahallesi Muhtarı Zeki Aydın, şiddetli sağanak yağış sonrası kendisine ait evin altındaki ambarı su bastığını ifade etti. Aydın, belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Aydın, Malkara, Tekirdağ, Genel
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