Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Ceset, savcı, jandarma ve ailenin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma , cesedin, Marmaraereğlisi ilçesinde 27 Ekim'den bu yana haber alınamayan Şükrü Şen'e (74) ait olabileceği ihtimali üzerine, aileyi bölgeye çağırdı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bir erkeğe ait cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki dere yatağında bir erkeğe ait ceset bulundu.

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