Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da derede ceset bulundu
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Tekirdağ'da derede ceset bulundu

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Tekirdağ'da derede ceset bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz yatan birini görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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