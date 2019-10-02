Tekirdağ'da derede ceset bulundu
11 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz yatan birini görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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