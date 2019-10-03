Tekirdağ'da derede ceset bulunması

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorlu Deresi'nde cesedi bulunan kişinin Mesut Bektaş (22) olduğu belirlendi.

Ardından olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz birini görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.