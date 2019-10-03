Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da derede ceset bulunması
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da derede ceset bulunması

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da derede ceset bulunması, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorlu Deresi'nde cesedi bulunan kişinin Mesut Bektaş (22) olduğu belirlendi.

Ardından olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

Veliköy Mahallesi'nde bir kişi, derede hareketsiz birini görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı
Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:02:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da derede ceset bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]