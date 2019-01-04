Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Dereye Atık Su Akıtan Sürücüye Ceza

Tekirdağ'da Dereye Atık Su Akıtan Sürücüye Ceza

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Şahbaz Deresi'ne atık su akıtan vidanjör sürücüsüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 58 bin 350 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'da Dereye Atık Su Akıtan Sürücüye Ceza, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Şahbaz Deresi'ne atık su akıtan vidanjör sürücüsüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 58 bin 350 lira idari para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye akıtılan suyun ilk belirlemelere göre evsel bir atık olduğunu ve laboratuvar incelemeleri sonucu cezai işlem uygulandığını söyledi.

Tohumcu, vatandaşların şikayeti üzerine işlem başlattıklarını ve sürücüye 58 bin 350 lira idari para cezası kesilerek, suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Türkmenli Mahallesi'nden geçen Şahbaz Deresi'ne, E.Ş. idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su akıtıldığını gören Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine inceleme başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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