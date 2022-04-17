Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi

17.04.2022 11:43

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kamara Deresi'nin kırmızı renkli aktığı yönünde ihbarlar üzerine aynı gün ivedilikle olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin, plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza cezası kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune alınmıştı.

Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi
Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereyi kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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