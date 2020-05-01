Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen lokalin işletmecisi, durumu polise bildirdi.

Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelekoğlu Sokak'ta faaliyet gösteren bir derneğe ait lokale, gece yarısı gelen 3 kişiden biri, camı açıp içeriye girdi.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, bir derneğin lokalinde gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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