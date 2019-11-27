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Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
6 saat önce
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)SANİYELERLE KURTULDUTekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:17 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)
SANİYELERLE KURTULDU
Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.
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