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Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)SANİYELERLE KURTULDUTekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)

SANİYELERLE KURTULDU

Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:17 Kaynak: DHA
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