Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2)
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2) - Son Dakika

Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2)

6 saat önce

AĞACIN DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDATekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2), System.String[]

AĞACIN DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, olaydan 20 saniye önce bir kişinin ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görüldü.


Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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