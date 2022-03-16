Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

16.03.2022 16:36
Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

Tekirdağ'da üç gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Tekirdağ'da üç gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, Vali Aziz Yıldırım, gaziler Aziz Karışan, Tarık Cür ve Enes Han Deve'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına madalya ve berat takdim etti.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin "baş tacı" olduğunu söyledi.

Devletin şehit yakınları ve gazilere her türlü imkanı sağladığını anlatan Yıldırım, şunları belirtti:

"Devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlardan şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi faydalandırabilmek için bütün kurumlarımızla çalışmalarımızı yapmaktayız. Her zaman, her yerde baş tacısınız. Hem gönül kapılarımız, hem görev yaptığımız kurumların kapıları size her zaman açık. Elimizden neler geliyorsa, devletin bize şehitlerimiz için, gazi ailelerimiz için şunları yapacaksınız diye neleri emrediyorsa onların hepsini yapıyoruz."

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.

Tekirdağ'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Tekirdağ'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Tekirdağ'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Şehit, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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