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Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk yaralandı

07.02.2022 19:19
Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

N.K'nin (47) kullandığı 34 FN 9626 plakalı hafif ticari araç, Muradiye Mahallesi Eski Köprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçta bulunan U.K. (13) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı U.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk yaralandı - Son Dakika


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