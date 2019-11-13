Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yalçın Demir'in kullandığı forklift, Zafer Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İş makinesinin altında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı