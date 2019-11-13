Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı
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Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı

6 saat önce

Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tekirdağ'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü kurtarıldı, System.String[]

Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yalçın Demir'in kullandığı forklift, Zafer Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İş makinesinin altında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zafer Mahallesi, Yalçın Demir, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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