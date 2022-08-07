Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

07.08.2022 01:15

Tekirdağ'da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H'nin kullandığı 59 S 2655 plakalı servis aracı Çerkezköy'den aldığı işçileri Çorlu'daki geri dönüşüm fabrikasına götürdüğü esnada Veliköy mevkiinde yan yolda devrildi. Devrilen servisteki 9 işçi yaralandı. Yaralanan 9 kişiden 5'i Çorlu Devlet Hastanesine, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Veliköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı - Son Dakika
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