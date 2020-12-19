Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadri Yaman (40) idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet, Ulaş Mahallesi Çamlık mevkisinde, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul'a (45), ardından bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Özkul ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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