Şarköy ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Şarköy'den Tekirdağ istikametine giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 LL 835 plakalı motosiklet, Gölcük Mahallesi'ndeki virajda devrildi.
Kazada motosiklette bulunan Gökhan Akyol (33) ile Selçuk Karaca (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika