Tekirdağ'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada motosiklette bulunan Gökhan Akyol (33) ile Selçuk Karaca (34) yaralandı.

Şarköy'den Tekirdağ istikametine giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 LL 835 plakalı motosiklet, Gölcük Mahallesi'ndeki virajda devrildi.

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