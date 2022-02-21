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Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

21.02.2022 14:57
Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Murat G. yönetimindeki 34 CFH 789 plakalı otomobil, Narin kavşağında önündeki otomobile ve refüjdeki direğe çarparak takla attı.

Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 100 metre boyunca takla atarak savrulan ve ters dönen otomobilden yaralı sürücü Murat G'yi çıkarttı.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Çerkezköy, Otomobil, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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