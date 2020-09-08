Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdehalenin ardından Helvacı, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

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