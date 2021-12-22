Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çukuryurt Mahallesi istikametine ilerleyen Muzaffer Sevencan (27) idaresindeki 59 TS 759 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak akar yakıt istasyonunun içerisine devrildi.
Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü Sevencan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil ekiplerce olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika