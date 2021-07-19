Tekirdağ'da devrilen su deposunun altında kalan kız çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özen, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'nde dün dışarıda oynayan Asya Miraç Özen'in (11) eve dönmemesi üzerine çocuğu aramaya başlayan yakınları, evlerinin karşısındaki ayçiçeği tarlasında bulunan su deposunun devrildiğini fark etti.

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