Tekirdağ'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

09.04.2022 10:57
Tekirdağ'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan salgın tedbirleri, artan aşılanma oranları ve ısınan havalar dolayısıyla günden güne etkisini yitiren koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor.

Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu kurumlarının girişleri, parklar ve camiler gibi kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince 1. Kısım Devlet Hastanesi, Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 100. Yıl Mahallesi Halis Bey Parkı, Muratlı Caddesi Şehitler Abidesi, Çiftlikönü Mahallesi Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı, Çiftlikönü Caddesi ve bağlı sokaklar, Altınova Mahallesi Hüseyin Tetiker Sokak ile Orta Cami Mahallesi Kolordu Caddesi arındırma işlemlerine tabi tutuldu.

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Kaynak: AA

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