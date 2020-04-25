Tekirdağ'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronovirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Malkara, Muratlı, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Çorlu ve Saray ilçelerinde sürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerin dezenfektesine öncelik veriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında ilçelerdeki durak, park, üst geçit, aile sağlığı merkezleri ve eczane gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, dezenfeksiyon işlemlerinin tüm ilçelerde iş planı doğrultusunda sürdüğünü belirterek, vatandaşların sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.