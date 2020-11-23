Tekirdağ'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimine bağlı ekiplerce, devlet hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişleri ve bahçeleri, çocuk parkları, otobüs durakları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, ana arterler, meydanlar özel solüsyon içeren ekipmanlar ve araçlarla dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımında son dönemde yaşanan artış dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının uygulamaya geçildiği bir döneme girildiğini belirtti.

Belediye olarak tüm imkanlarla salgınla başa çıkabilmek için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Salgına karşı, şehrimizin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ancak kurumların alacakları tedbirler bir yere kadar etkili olabilir. Salgının seyrini kişisel tedbirlerle değiştirebiliriz. Mecbur değilsek evlerimizden çıkmayalım. Çıkacaksak maskemizi ağız ve burnu tam kapatacak şekilde takalım, sosyal mesafeye ve insanlarla fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterelim ve sık sık ellerimizi yıkayalım.

Salgına karşı alınacak en önemli tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğunu unutmayalım. Kurallara koşulsuz riayet edelim, salgına dur diyelim. Alacağımız kişisel ve kurumsal tedbirler ve Allah'ın izniyle en kısa sürede bu illeti şehrimizden ve ülkemizden def edeceğimize olan inancım tamdır."