Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü merdivenli yola girip kaza yaptı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolun bittiğini fark edemeyen dikkatsiz sürücü otomobiliyle merdivenli yaya yoluna girerek kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Kazanın uyarı levhası olmadığı için meydana geldiğini belirten otomobil sürücüsü Ethem Güler, Burayı sokak zannettik. Merdivenler gözükmüyor. Uyarı levhasıda yok. Aşağızı uçurum daha kötüsü olabilirdi. Buaraya uyarı levhası koyulması gerekir. Daha kötü bir olay yaşanmadan buraya bir an önce uyarı levhası konulması şart.dedi.

Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Mimar Müslihittin sokak üzerinden bulunan yayaların kullandığı merdivenli yolda meydana geldi. İddiaya göre Ethem Güler ailesi ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, Namık Kemal İlkokulu önünden yayaların kullandığı merdivenli sokağa daldı. Yolun bittiğini fark etmeyen sürücü merdivenlerden bir anda sürüklenerek 30 metre ilerledi. Güler, otomobili durdurmak için duvara çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Her hangi bir uyarıcı tabela olmadığı için merdivenli yola girdiğini söyleyen sürücü Güler, 'Ara sokaklardan geliyoruz. Burayı sokak zannettik. Merdivenler gözükmüyor. Uyarı levhasıda yok. Aşağızı uçurum daha kötüsü olabilirdi. Buaraya uyarı levhası koyulması gerekir. Daha kötü bir olay yaşanmadan buraya uyarı levhası konulması şart. Karşısı uçurum olduğu için bizde kendimizi karşı duvara vurduk. Arabada çocuklarla eşimle birlikte bir de ufak bir köpeğimiz var. Köpeği veterinerden getiriyorduk. Burasını sokak zannettikö dedi. Merdivenlerde mahsur kalan otomobil çekiciyle yukarı çekilip kurtarıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.