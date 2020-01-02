Tekirdağ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dilencilik yapanlara karşı denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada cami önlerinde, trafik ışıklarında vatandaşlardan dilenerek para isteyen kişiler hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Dilencilerin üzerinde çıkan paralara el konulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Süleymanpaşa'da halkın dini duygularını istismar ederek dilenen 3 dilenci, zabıta ekipleri tarafından men edildi. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen 3 dilenci çocuk yaştaki dilencinin babası hakkında idari işlem yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin muhtelif sokaklarında, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilenen dilencilerle ilgili rutin denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Belediye olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Yüksel, "Halkımızın yardımlaşma duygusunu dilenmek suretiyle istismar eden ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daima yardım eli uzatarak yanlarında oluyoruz." dedi.