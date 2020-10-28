Tekirdağ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tekirdağ'da direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaza yapan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Mecit Mutlu (80) kalp krizi geçirdi.
Mutlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü tespit edilen Mutlu'nun cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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