Tekirdağ'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
2 saat önce
Ticaret Bakanlığı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ticaret Bakanlığı
ve Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme semineri düzenlendi.
TSO konferans salonundaki seminerde konuşan Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli, üyelerinin gelişimlerine katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.
Seminerin herkes için faydalı olacağının ifade eden Karaevli, "Bugün de büyük önem arz eden bir konunun detaylarını dinlemek ve öğrenmek için bir aradayız. Tekirdağ çok önemli bir ihracat potansiyeline sahip olmasına karşın maalesef ihracatçı firma sayısı ve ihracattan elde ettiği payıyla istenilen düzeyde değildir. Bilindiği üzere, ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi bulunmakta ve bu hedefe ulaşmak için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konulmuştur." dedi.
Tekirdağ'ın ihracat potansiyeli yüksek olan iller arasında olduğunu ifaden eden Karaevli, en büyük hedeflerinin kentin ihracatının arttırılması olduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB
Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Zöre Şimşek ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Ticaret Uzman Yardımcısı Muhammet Emin
Erkal pazara giriş engelleri ve çözüm yolları ile ihracata yönelik devlet destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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